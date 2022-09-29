Кто взорвал «Северный поток»?

«Газпром» больше не может поставлять газ в Европу через «Северный поток», поскольку трубопровод оказался поврежденным. Кстати, это касается обеих газопроводов – были выведены из строя «Северной поток-1» и «Северной поток-2». По имеющимся данным, это произошло по причине взрыва. Поврежденные участники находятся недалеко от Швеции и Дании. Специалисты уверены, что это было сделано намеренно. Возникает невольный вопрос: «Кто за этим стоит?»

Не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы понять, кто это сделал. Как говорится, угадайте с одного раза! Конечно, Соединенные Штаты свою причастность к этим взрывам отрицают. Однако с их стороны ранее были угрозы, которые как раз касались «Северного потока». Эксперты предполагают, что взрывы возникли в результате действия мин, выпущенных с корабля НАТО.

В общем, обстановка накаляется. «Питерец.ру» не удивится, если Запад проведет имитацию расследования и по его итогам обвинить России. Дескать, это мы сами взорвали свой газопровод. Но такие мысли могут прийти в голову только сумасшедшим. Хотя мы уже настолько привыкли к неадекватности Запада, что можно ожидать и такого развития сюжета.