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Питерец.ру » Политика » Проблем с турбинами больше не возникнет?

Проблем с турбинами больше не возникнет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
geoenergetics.ru
Siemens продолжит обслуживать турбины газопровода «Северный поток»

Санкции – это такая вещь, которая трактуется в зависимости от интересов тех, кто эти ограничительные меры вводит. Поэтому, когда возникла угроза нормального функционирования газопровода «Северный поток», Запад тут же стал трактовать ситуацию в свою пользу.

Так компания Siemens заверила, что проблем с возвратом турбин газопровода не возникнет. После проведения обслуживания эти агрегаты будут вывезены в Германию. Власти Канады не будут чинить здесь препятствия.

Напоминаем, что ранее «Газпром» заявлял обратное. В Siemens не выполняли обязательства по ремонту турбин, из-за чего они находились в режиме простоя. Кроме того, были опасения, что оборудование не вернут назад из Канады. Об этом заявляли представители высшего руководства «Газпрома».

«Питерец.ру» обращает внимание, что ситуация решилась, поскольку речь идет о выгоде для Европы. При другом раскладе ремонт турбин оказался бы невозможен из-за санкций.

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