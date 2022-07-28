Проблем с турбинами больше не возникнет?

Санкции – это такая вещь, которая трактуется в зависимости от интересов тех, кто эти ограничительные меры вводит. Поэтому, когда возникла угроза нормального функционирования газопровода «Северный поток», Запад тут же стал трактовать ситуацию в свою пользу.

Так компания Siemens заверила, что проблем с возвратом турбин газопровода не возникнет. После проведения обслуживания эти агрегаты будут вывезены в Германию. Власти Канады не будут чинить здесь препятствия.

Напоминаем, что ранее «Газпром» заявлял обратное. В Siemens не выполняли обязательства по ремонту турбин, из-за чего они находились в режиме простоя. Кроме того, были опасения, что оборудование не вернут назад из Канады. Об этом заявляли представители высшего руководства «Газпрома».

«Питерец.ру» обращает внимание, что ситуация решилась, поскольку речь идет о выгоде для Европы. При другом раскладе ремонт турбин оказался бы невозможен из-за санкций.