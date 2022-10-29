«Питерец.ру» отмечает, что немецкие ученые доказали факт искусственного происхождения коронавируса. По крайней мере, они уверены в этом. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин тоже придерживается такой точки зрения.

По мнению главы нижней палаты российского парламента, создание вируса – дело рук США. Американцы контролируют более 300 лабораторий, находящихся в 30 странах. Там могли искусственно получить коронавирус.

Володин считает, в ООН должны провести расследования по поводу причастности Соединенных Штатов к созданию вируса. Тогда американцы будут обязаны компенсировать всем странам издержки, связанные с пандемией.

Напоминаем, что во время пандемии погибло 6,5 млн человек. Этот вирус коснулся жителей почти всех стран. Немало людей умерло и в Петербурге.