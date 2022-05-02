А мы тоже отнимем?

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что нужно ответить на действия недружественных стран. Речь идет о замораживании активов иностранных компаний. По словам Володина, российские предприниматели ведут себя правильно по отношению к своим зарубежным коллегам. Если кто-то хочет уйти с нашего рынка, его доля просто выкупается.

При этом Латвия, Литва, Польша и Соединенные Штаты поступают далеко не так. В этих странах активы наших компаний замораживаются и передаются Украине. Володин отмечает, что создается опасный прецедент. В итоге председатель Госдумы предложил применять такие же меры в отношении активов из перечисленных выше стран.

«Питерец.ру» считает, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, оставлять без ответа такие вещи нельзя. С другой – тогда мы тоже накажем людей, которые не имеют личной вины. Так что вопрос национализации активов сложен. Он, кстати, поднимался и властями Петербурга. Какого-то однозначного ответа здесь нет.