Коронавирус получен в лаборатории?

«Питерец.ру» сообщает, что 61% россиян уверены в лабораторном происхождении covid-19. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, в котором приняло участие 1,6 тыс. человек.

Примечательно, что в Минобороны РФ тоже допускают эту вероятность. Причем к возникновению этого вируса могут быть причастны Соединенные Штаты. Достаточно упомянуть, что на Украине были обнаружены специальные лаборатории, где проводились опыты с коронавирусом и холерой.

Что касается версии происхождения ковида от летучих мышей, то сегодня в нее верят только 13% россиян. Раньше этих людей было значительно больше. Так что многие склоняются к другим точкам зрения.

В истории с коронавиром есть много неясного и запутанного. Версия, что за этим всем стоят США, кажется вполне логичной и правдоподобной. Однако это тоже остается гипотезой.