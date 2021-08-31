Откуда же взялся коронавирус?

В Поднебесной появилась новая версия происхождении коронавируса. Согласно этой теории, вспышка ковида в Ухани могла возникнуть по причине ввоза этого вируса из других стран. Китайские эксперты считают, что covid-19 попал в страну вместе с замороженной рыбой. Это могли быть продукты из Соединенных Штатов и стран Евросоюза.

Летом прошлого года были единичные вспышки ковида в Пекине и Даляне. Туда тоже поставлялись американские и европейские замороженные продукты. Так что данная гипотеза не лишена смысла. В правдивости этой теории уверены многие торговцы и медицинские специалисты в Ухани. Этой версии придерживаются и некоторые иностранные ученые.

«Питерец.ру» отмечает, что выдвигаются различные теории происхождения вируса. Нельзя сказать, какая из них является правдой. Тот, кто допустил это распространение, вряд ли сознается в содеянном. Те, кто пытаются разгадать этот ребус, не имеют достаточных доказательств. Точных причин мы не знаем, нам лишь остается бороться с последствиями появления этого вируса.