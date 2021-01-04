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Питерец.ру » Общество » Так откуда же появился вирус?

Так откуда же появился вирус?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какая версия происхождения коронавируса является правдивой?

Существует несколько теорий происхождения covid-19. Согласно официальной версии, коронавирусная инфекция попала к людям от летучих мышей. Однако на этот счет есть и другие мнения. Американские власти считают, что источником заражения стала утечка, произошедшая в лаборатории Ухани. Возникла непредвиденная ситуация, из-за которой covid-19 и распространился по всему миру.

По крайней мере, такова позиция Соединенных Штатов при Трампе, который обвинял Китай в распространении вируса. Однако позиция американцев при Байдене вряд ли будет отличаться от линии предшественника. Что касается китайских властей, то они решительно отвергают все обвинения.

«Питерец.ру» отмечает, что, независимо от того, как именно возник коронавирус, мир столкнулся с глобальной проблемой. В Петербурге ситуация с covid-19 довольно сложная. Власти предпринимают необходимые шаги по нормализации обстановки.

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