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Питерец.ру » Политика » Чем запомнился Горбачев

Чем запомнился Горбачев

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Ушел из жизни последний руководитель Советского Союза – чем он запомнился?

"Питерец.ру" сообщает, что в возрасте 91 года умер Михаил Горбачев. Глава СССР сражался с серьезной болезнью, из-за которой в последние 2 года находился под постоянным наблюдением врачей.

Горбачев был яркой и харизматичной личностью. Период его правления был неоднозначным и противоречивым. Этот политик прославился перестройкой и введением сухого закона.

Еще при Горбачеве произошел вывод войск из Афганистана, а также разрушилась Берлинская стена. Ну и особняком здесь стоит развал Советского Союза. Михаил Сергеевич руководил страной с 1985 по 1991 год.

Отношение к Горбачеву было разным. Одни его уважали, другие – ненавидели. Кто-то даже обвинял в развале страны. Но это удел всех сильных личностей, к числу которых относился и этот человек.

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