Умер Михаил Горбачёв

Информационные агентства только что сообщили о смерти Михаила Горбачёва, с которым прочно ассоциируются слова «Перестройка», «гласность» и «плюрализм». Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР скончался на 92-м году жизни.

«Питерец.ру» кратко вспоминает путь Горбачёва к власти. Сделав успешную партийную карьеру на Ставрополье, Михаил Горбачёв был выдвинут на работу в ЦК КПСС и впоследствии стал последним руководителем Советского государства. Горбачёв последовательно прошёл все номенклатурные ступени: комсомольская, затем партийная работа, а в 1985 его избрали Генеральным секретарём ЦК КПСС после смерти Константина Черненко.

А вот президентом СССР Горбачёв был избран не всенародно, а на съезде народных депутатов. В то же время Борис Ельцин возглавил РСФСР в результате всеобщего голосования, и Горбачёв политическую и аппаратную борьбу Ельцину проиграл. Горбачёв признал так называемые Беловежские соглашения и добровольно отказался от поста президента СССР, поскольку реальной власти в его руках после августовского путча 1991 года становилось всё меньше. Горбачёв – лауреат Нобелевской премии мира, его именем назван «Горбачёв-Фонд».