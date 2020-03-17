Умер Эдуард Лимонов

Депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов (фракция КПРФ) сообщил о смерти Эдуарда Лимонова. Писатель скончался в столице после медицинской операции. Подробностями СМИ пока не располагают: сейчас в интернете множатся комментарии случившегося.

«Питерец.ру» кратко напоминает биографию Лимонова (настоящая фамилия – Савенко). Он родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области, участвовал в диссидентском движении, а в 1974 году эмигрировал в США. «Википедия» приводит слова председателя КГБ СССР Юрия Андропова, назвавшего Лимонова «убеждённым антисоветчиком». После 15 лет в эмиграции он вернулся в 1991 году и активно включился в общественно-политическую жизнь. В последнее время Лимонов был колумнистом «Известии» и «Лайфа».

Наиболее известными произведениями Лимонова являются «Это я – Эдичка», «Палач» и «Иностранец в смутное время». Последней женой Лимонова была киноактриса Екатерина Волкова, которая родила Лимонову двоих детей. В 2004 году Александром Велединским был снят фильм «Русское» по прозе Лимонова.