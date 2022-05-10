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Питерец.ру » Политика » Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений

Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений

0
36
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gazeta.ru
Беловежские соглашения 1991 года привели к распаду Советского Союза.

«Питерец.ру» предполагает, что личное участие первого президента Украины Леонида Кравчука в так называемых Беловежских соглашениях со временем станет считаться его главным вкладом в Историю. В конце 1991 года Советский Союз ещё существовал, шли попытки как-то «переформатировать» СССР. Но именно тройственные соглашения в Беловежской пуще между тогдашними руководителями РСФСР (Борис Ельцин), Украинской ССР (Леонид Кравчук) и Белорусской ССР (Станислав Шушкевич) нанесли первому в мире социалистическому государству удар, приведший к ликвидации существовавшего с 1922 года Советского Союза.

Станислав Шушкевич, проигравший в 1994 году президентские выборы в Белоруссии Александру Лукашенко, ушёл из жизни 3 мая. А сегодня стало известно о смерти Леонида Кравчука, который из руководителя Советской Украины стал первым президентом независимой Украины, пробыв на этой должности недолго. Кравчук сделал партийную карьеру на идеологическом направлении.

На первых в истории выборах украинского президента бывший партийный идеолог Кравчук серьёзно опередил диссидента-националиста Вячеслава Чорновила, но в 1994 году победителем президентских выборов стал Леонид Кучма.

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