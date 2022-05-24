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Питерец.ру » Политика » Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое

Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
militaryarms.ru
Петербуржцы живут более-менее спокойно, а европейцы с американцами – не очень

«Питерец.ру» отмечает, что, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась наша страна, жизнь обычных людей нормализуется. По крайней мере, не все так плохо, как могло быть.Экономика Петербурга и России в целом продемонстрировала прочность.

Что касается нашего общества, то расшатать его не удалось. Массовых волнений, протестов и демонстраций мы не увидели. Наоборот, люди стали поддерживать президента и страну. Общество объединилось – ну а всякие «макаревичи» и прочие не в счет. (Кстати, о Макаревиче – певец он никакой, делает это довольно плохо, а в политике разбирается еще хуже, чем поет. Но это так… заметка на полях).

Мы видим консолидацию в Петербурге, Москве, да и в других городах происходит похожая картина. А вот на Западе такого не наблюдается. Там обычные граждане, наоборот, недоумевают, почему их власти вводят санкции против России. Хотя становится очевидно, что эти меры не работают, а лишь ухудшают положение у тех, кто их вводит. Однако простых людей никто не слушает. Вот и получается, что западные политики пока лишь расшатывают свое общество, а не наше.

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