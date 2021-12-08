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Питерец.ру » Политика » Грозят новыми санкциями

Грозят новыми санкциями

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bbc.com
Американцы заговорили о новых санкциях, которые «не влияют на нашу жизнь»

Байден пригрозил Путину серьезными экономическими санкциями. Это довольно популярная мера Запада в отношении нашей страны. Власти РФ долгое время утверждали, что все эти ограничительные меры не приносят сильного ущерба нашей экономике.

Однако с какого-то момента люди начали сомневаться в подобных заявлениях. «Питерец.ру» отмечает, что повод для таких сомнений имеется. В последние годы качество жизни россиян продолжает снижаться. Причем здесь наблюдается устойчивый нисходящий тренд. Это характерно и для Петербурга, где жители сталкиваются с такими же трудностями.

Влияют ли санкции? Конечно, да. Это влияние может быть сильным или слабым, прямым или косвенным. Но очевидно, что оно имеется. Недружелюбная политика Запада ослабляет нашу экономику, а это бьет по карманам обычных граждан. Взаимосвязь прослеживается довольно четко.

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