Байден пригрозил Путину серьезными экономическими санкциями. Это довольно популярная мера Запада в отношении нашей страны. Власти РФ долгое время утверждали, что все эти ограничительные меры не приносят сильного ущерба нашей экономике.

Однако с какого-то момента люди начали сомневаться в подобных заявлениях. «Питерец.ру» отмечает, что повод для таких сомнений имеется. В последние годы качество жизни россиян продолжает снижаться. Причем здесь наблюдается устойчивый нисходящий тренд. Это характерно и для Петербурга, где жители сталкиваются с такими же трудностями.

Влияют ли санкции? Конечно, да. Это влияние может быть сильным или слабым, прямым или косвенным. Но очевидно, что оно имеется. Недружелюбная политика Запада ослабляет нашу экономику, а это бьет по карманам обычных граждан. Взаимосвязь прослеживается довольно четко.