Бесконечный поток обрушившихся на Россию санкций осложняет нам жизнь. Запад объявил настоящую экономическую войну и продолжает наносить ущерб российской экономике.

Конечно, такими действиями американцы и их союзники вредят самим себе. От санкционной политики страдают и граждане западных стран. Возникает вопрос: «Чего пытаются добиться наши недруги все этими санкциями?»

Ответ был озвучен: западные политики ждут, что олигархи и простой российский народ озлобятся на Путина. Однако эти параноидальные санкционщики не понимают особенности нашего менталитета. Путина в происходящем никто из россиян не обвиняет. По крайней мере, большая часть населения сохраняет адекватность в этом вопросе.

Не Путин же вел санкции, и не он занимается дискриминацией русских – так с какой стати мы должны его осуждать?! Да, у жителей Петербурга есть немало повода для критики действующей власти. Поэтому люди иногда критикуют Путина, Беглова и других руководителей. Но это происходит уж точно не из-за санкций Запада.

Мы были недовольны открытием платных трасс, платных парковок, повышением пенсионного возраста и другими вещами. Но это наши внутренние дела. Считать, что мы станем критиковать Путина из-за санкций – верх неадекватности. Безусловно, кто-то осуждает, но таких немного.

Фанаты санкций не учли, что весь негатив обрушивается на них. При этом рейтинг Путина в такие моменты, наоборот, начинает расти. «Питерец.ру» считает, что в этой ситуации Запад показал свое истинное лицо. Конечно, и там есть люди, которые ведут себя дружелюбно или нейтрально. Среди них встречаются даже политики и общественные деятели.

Но в целом Путина и Россию превращают в какое-то мировое зло. Однако идеологи санкций не понимают, что мы предпочтем поддерживать своего президента, чем идти за обнаглевшим Джо.