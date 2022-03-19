Дефолта не будет

В социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о возможном дефолте в России. Однако это не соответствует действительности, поскольку наша страна в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.

Необходимые выплаты по еврооблигациям уже произведены. Это сумма в 117,2 млн долларов. Так что дефолта удалось избежать. Несмотря на всю сложность ситуации, наша экономика обладает запасом прочности.

Поэтому мы в состоянии выдержать удар. Минфин располагает возможностями платить по долгам. Эксперты уверены, что ожидания удержать курс национальной валюты на отметке 100 руб. за доллар вполне реальны. По крайней мере, такие шансы имеются.

«Питерец.ру» надеется, что эти оптимистичные ожидания оправдаются. На федеральном уровне предпринимаются необходимые усилия для поддержки экономики. Власти Петербурга тоже принимают определенные меры.