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Питерец.ру » Политика » С Жириновским все серьезно

С Жириновским все серьезно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
duma.gov.ru
Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему находится в больнице, куда поступил с тяжелой формой ковида. Поступают разные сведения о состоянии здоровья Владимира Вольфовича. Но из этого обилия имеющейся информации все же вырисовывается определенная картина. Ясно, что состояние Жириновского тяжелое. По некоторым данным, у известного политика выявлено серьезное воспаление головного мозга. Владимир Вольфович все еще подключен к аппарату ИВЛ. Он находится под наблюдением врачей, ему оказывается необходимая помощь.

«Питерец.ру» напоминает, что ковид не щадит даже высокопоставленных чиновников. Мы уже упоминали, что омикроном заразились многие главы регионов. Губернатор Петербурга Александр Беглов входит в число людей, которым удалось избежать заражения. Хочется верить, что Александр Дмитриевич так и останется здоровым. Ну а тем, кто заболел, остается пожелать скорейшего выздоровления – особенно Владимиру Жириновскому, а также тем, кто переживает тяжелую форму ковида.

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