Медведев о волнах

Дмитрий Медведев периодически появляется в публичном пространстве. Он высказывает мнение по различным вопросам, чтобы хоть как-то напомнить о себе. На главные политические процессы Дмитрий Анатольевич уже не влияет. Но это не мешает ему делиться важными мысли.

По мнению экс-премьера, сейчас наша страна вошла в 5-ю фазу заболеваемости. Данный период наступил весной текущего года и длится по сей день. В настоящий момент наблюдается критическая ситуация по заболеваемости.

3-я волна была летом 2020 года. В тот период оптимизировали многие управленческие процессы, закончились испытания вакцин. 4-й этап наступил в конце прошлого года и завершился этой зимой.

«Питерец.ру» отмечает, что рассуждения о волнах, фазах, этапах интересны. Но они ничего не меняют. Считаем ли мы очередную волну четвертой, пятой или двадцатой – это не играет никакой роли. Обычным люди надоели эти разговоры о волнах. Хочется, чтобы пандемия наконец завершилась.