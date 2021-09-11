Воскреснет ли Медведев?

Дмитрий Медведев какое-то время назад пропал с радаров активной политики. Зампред Совета безопасности словно исчез из информационного поля. На этот счет высказывались различные версии. Одна из главных — предстоящие выборы. В Кремле не хотят дразнить народ низким рейтингом Медведева, поэтому предпочли выдвинуть на первый план других людей. Фигуры Лаврова и Шойгу лучше подходят для лидеров списка «Единой России».

Но «Питерец.ру» задается вопросом: «Что будет с Медведевым дальше?» Тут возможны различные варианты развития сюжета. После выборов Дмитрий Анатольевич начнет появляться в публичном пространстве, но уже какой-то значимой роли играть не будет. Не исключено, что Медведев вообще уйдет из политики. Он как бы плавно исчезнет — точнее, не объявится после своего исчезновения. Активность бывшего премьера сойдет на нет.

Однако нельзя исключать и другого сценария. Возможно, Дмитрий Анатольевич воскреснет. Он получит какую-то новую должность и снова будет приносить благо для нашей страны. Пост запреда Совбеза во многом декоративный. Эта должность была создана специально для Медведева. Продолжится ли эта игра в декорации? Или же произойдут какие-то существенные изменения? Вряд ли на Медведева будут делать серьезную ставку, но полностью исключать этого тоже не стоит.