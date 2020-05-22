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Питерец.ру » Политика » Экс-премьер о самоизоляции

Экс-премьер о самоизоляции

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
file.liga.net
Медведев высказался о режиме самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что зампред Госсовета Дмитрий Медведев выразил свое мнение относительно режима самоизоляции. По словам бывшего премьера, самоизоляция – это плохо. Она отрицательно сказывается на всех. Причем Медведев подчеркнул, что этот момент является очевидным. Среди положительных аспектов такого режима Дмитрий Анатольевич назвал возможность проводить больше времени с семьей.

Политик считает, что пандемия коронавируса навсегда изменила современный мир. В таких условиях государство и бизнес должны сформировать новую модель, отвечающую сегодняшним реалиям. При этом пока не видно конца кризиса в российской экономике. Своим мнением по этому вопросу Медведев поделился во время онлайн-конференции.

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