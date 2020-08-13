Солидарность с протестующими белорусами

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице уже несколько дней проходит акция в поддержку граждан Белоруссии. Люди собираются у здания белорусского консульства, чтобы выразить солидарность своим соседям. В акции участвует более 100 человек, причем число этих людей увеличивается.

Напоминаем, что 9 августа в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. Победу в них с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако все остальные кандидаты призывают пересмотреть итоги голосования.

Протесты в дружественной нам стране начались еще до выборов и продолжаются по сей день. Правоохранительными органами этой страны было задержано более 6 тыс. человек. 250 людей доставили в больницу, один человек погиб.