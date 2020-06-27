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Питерец.ру » Политика » Кто-то уже проголосовал

Кто-то уже проголосовал

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы начали голосовать за измененную Конституцию

«Питерец.ру» сообщает, что в первый день голосования по поправкам к Конституции в Северной столице проголосовало 349,5 тыс. человек. Напоминаем, что в Петербурге работает 1899 участков, где можно проголосовать за или против поправок.

В Ленобласти в голосовании приняли участие 99,4 тыс. граждан. Всего же по всей стране пока проголосовало более 10 млн. человек. Это достаточно малое количество, показывающее низкую активность наших соотечественников.

Однако для голосования остается еще много времени. Жители Петербурга и других регионов могут сделать это до 1 июля включительно. Так что возможность выразить свое мнение по поводу измененной Конституции у людей еще есть. Возможно, в следующие дни активность на избирательных участках будет выше.

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