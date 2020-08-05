Вишневский о Лукашенко

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский парламентарий Борис Вишневский прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Белоруссии. По словам депутата, президент Лукашенко теряет адекватность, из-за чего стал объектом насмешек. На этом основании можно судить, что он утратил свои позиции.

Вишневский отмечает, что люди ненавидят Лукашенко и требуют его отставки. Но белорусский президент видит в этом заговор оппозиции и заявляет о каких-то «кукловодах». По словам Бориса Лазаревича, глава Белоруссии может победить на выборах за счет фальсификации результатов. Но, по сути, он является проигравшим.

Напоминаем, что депутат Вишневский славится своими критическими высказываниями в адрес действующей власти. На этот раз досталось главе Белоруссии.