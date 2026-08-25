В Петербурге завершился ремонт Петергофского и Волхонского шоссе

В Красносельском районе Петербурга завершены масштабные ремонтные работы на Петергофском и Волхонском шоссе, являющихся критически важными транспортными коридорами. Эти работы проводились в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности обновлено 14 километров дорожного полотна, уложено 200 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.

«Дороги Красносельского района обеспечивают связь всего юго‑запада Петербурга с пригородами, зонами отдыха и активно растущими жилыми кварталами. Мы планомерно приводим в порядок ключевые магистрали, повышаем транспортную связность города, безопасность и комфорт передвижения»,— подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На Петергофском шоссе было отремонтировано около 7 километров дороги, где уложено примерно 96 тысяч квадратных метров покрытия. Эта магистраль обеспечивает связь города с южными пригородами и ведет к таким рекреационным зонам, как Полежаевский парк, Южно-Приморский парк и парк Новознаменка.

На Волхонском шоссе обновлены два участка общей длиной около 7 километров. Ремонт включал участки от реки Малая Койровка до КАД и от железнодорожного переезда до Светлой улицы. Дорожники выполнили фрезерование старого покрытия, уложили 100 тысяч квадратных метров асфальта, локально восстановили тротуары, укрепили обочины, нанесли термопластиковую разметку и провели работы по благоустройству.

Волхонское шоссе имеет большое значение для транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пропуская значительные транспортные потоки и обеспечивая доступ к Стрельне, Александровской и другим населенным пунктам.

Александр Беглов также напомнил о завершенных ранее ремонтных работах на юго-западе Петербурга: в прошлом году был отремонтирован участок от улицы Нижняя Колония до Красносельского шоссе, а до этого — от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы.