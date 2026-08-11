В Невском районе завершился ремонт двух улиц

В Невском районе Санкт-Петербурга завершены масштабные дорожные работы на двух ключевых магистралях – улице Латышских стрелков и проспекте Пятилеток. Общая протяженность обновленных дорожных полотен и тротуаров превысила 2,5 километра, а площадь укладки нового асфальтобетонного покрытия достигла более 50 тысяч квадратных метров.

На улице Латышских стрелков отремонтирован участок длиной 1,8 километра, где уложено свыше 18 тысяч квадратных метров нового покрытия. Эта улица имеет стратегическое значение для транспортной системы района, находясь в непосредственной близости от станции метро «Ладожская» и одноименного вокзала. Её важность подчеркивается наличием множества социально значимых объектов, включая храмы, парки, образовательные учреждения.

Аналогичные работы были проведены на полукилометровом отрезке проспекта Пятилеток, от Клочкова переулка до улицы Коллонтай. Здесь обновлено порядка 35 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, включая локальный ремонт тротуаров. Проспект Пятилеток является важной транспортной артерией, соединяющей ключевые улицы и обеспечивающей удобный доступ к станции метро «Проспект Большевиков». На проспекте расположены объекты социальной инфраструктуры и «Ледовый дворец», что делает его обновление особенно важным для местных жителей. Стоит отметить, что в 2025 году ремонт уже проводился на другом участке этой магистрали.

На обоих участках подрядная организация провела полный комплекс работ, включающий ремонт колодезных люков, замену бордюров, фрезерование старого покрытия, укладку нового асфальта, нанесение разметки и восстановление нарушенного благоустройства. В настоящее время дорожные службы продолжают работы по ремонту улицы 2-й Луч в Невском районе.