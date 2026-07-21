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Питерец.ру » Политика » В Ленобласти комитет госстройнадзора возглавил Алексей Пасько

В Ленобласти комитет госстройнадзора возглавил Алексей Пасько

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Председателем комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти назначен Алексей Константинович Пасько

Председателем комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области назначен Алексей Константинович Пасько.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. К исполнению обязанностей руководителя комитета Алексей Пасько приступает с 21 июля 2026 года.

«Губернатор поставил перед комитетом две ключевые задачи: обеспечить соблюдение законодательства в строительстве и помочь отрасли пройти сложный экономический период. Для этого будем усиливать профилактику нарушений, выявлять риски на ранних этапах, повышать качество проектной документации, сокращать количество повторных замечаний и задержек при прохождении экспертизы и разрешительных процедур. Спорные вопросы важно снимать до того, как они приводят к срыву сроков или осложняют ввод объекта. Отдельное внимание уделим цифровизации, понятности требований и прямому взаимодействию с застройщиками и муниципалитетами. Результатом этой работы должны стать безопасные, качественные и своевременно введённые объекты», — отметил Алексей Пасько.
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