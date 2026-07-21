В Ленобласти комитет госстройнадзора возглавил Алексей Пасько

«Губернатор поставил перед комитетом две ключевые задачи: обеспечить соблюдение законодательства в строительстве и помочь отрасли пройти сложный экономический период. Для этого будем усиливать профилактику нарушений, выявлять риски на ранних этапах, повышать качество проектной документации, сокращать количество повторных замечаний и задержек при прохождении экспертизы и разрешительных процедур. Спорные вопросы важно снимать до того, как они приводят к срыву сроков или осложняют ввод объекта. Отдельное внимание уделим цифровизации, понятности требований и прямому взаимодействию с застройщиками и муниципалитетами. Результатом этой работы должны стать безопасные, качественные и своевременно введённые объекты», — отметил Алексей Пасько.