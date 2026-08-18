В Петербурге на Ремесленной улице построят детский сад на 200 мест

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на вчерашнем заседании правительства города одобрил выделение земельного участка на Ремесленной улице в Петроградском районе для строительства нового детского сада. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 воспитанников.

Глава города подчеркнул, что городская администрация изменила подход к взаимодействию с застройщиками, теперь они обязаны возводить социальные объекты одновременно с жилыми домами. По окончании строительства детский сад перейдет в собственность Санкт-Петербурга.

Строительство объекта, который займет участок площадью свыше 7,7 тысячи квадратных метров, планируется завершить в течение 26 месяцев с момента подписания договора аренды. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года.