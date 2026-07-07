На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение

На федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь будет введено реверсивное движение. Участок реконструкции расположен между 55-м и 60-м километрами.

С 13 по 27 июля на этом отрезке дороги будет действовать реверсивное движение с установкой светофоров. Скорость транспортных средств будет ограничена до 40 км/ч. Реконструкция затронет единственные две полосы движения, по одной в каждом направлении. Работы предполагается проводить ежедневно с 08:00 до 20:00.

Причиной ограничений является демонтаж металлического барьерного ограждения. Реверсивное движение будет организовано поэтапно, участками по 500 метров, между деревней Большие Колпаны и селом Никольское в Гатчинском районе Ленинградской области.

Все работы будут соответствовать утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждения, а также светофорные объекты и сигнальные фонари.

Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.