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На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На федеральной трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области введут реверсивное движение

На федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь будет введено реверсивное движение. Участок реконструкции расположен между 55-м и 60-м километрами.

С 13 по 27 июля на этом отрезке дороги будет действовать реверсивное движение с установкой светофоров. Скорость транспортных средств будет ограничена до 40 км/ч. Реконструкция затронет единственные две полосы движения, по одной в каждом направлении. Работы предполагается проводить ежедневно с 08:00 до 20:00.

Причиной ограничений является демонтаж металлического барьерного ограждения. Реверсивное движение будет организовано поэтапно, участками по 500 метров, между деревней Большие Колпаны и селом Никольское в Гатчинском районе Ленинградской области.

Все работы будут соответствовать утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждения, а также светофорные объекты и сигнальные фонари.

Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ремонт дорог
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