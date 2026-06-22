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Беглов и Бельский возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Александр Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище

85 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война, когда фашистская Германия и ее европейские союзники вероломно вторглись на территорию нашей страны. В этот День памяти и скорби, 22 июня 2026 года, губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский почтили память погибших, возложив цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Участники траурной церемонии присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания». Прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. Память павших героев также почтили Почетный гражданин Санкт-Петербурга, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель Региональной общественной организации «Ассоциация Ветеранов Специальной Военной Операции «Защитники Родины» Георгий Журавлев, руководители городских религиозных конфессий.

У подножия мемориала были возложены венки и цветы от представителей различных ведомств и организаций, включая аппарат Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Правительство Санкт-Петербурга, командование Военно-Морского Флота, Ленинградского военного округа, силовых структур, Конституционного суда, Совета Федерации, Государственной Думы, Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Также цветы возложили представители ветеранских организаций, блокадников и молодежных движений.

Губернатор и спикер парламента возложили цветы к Вечному огню.

Сегодня памятные мероприятия проходят по всему городу: на Смоленском мемориальном кладбище, площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, в парке Сосновка у памятника «Защитникам Ленинградского неба», а также на множестве других воинских захоронений и мемориалов.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи будет заложена капсула времени с посланием потомкам от 113-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Макаревича и петербургских юнармейцев.

Вечером в БКЗ «Октябрьский» состоится театрализованное представление «…И пусть поколения помнят…», где артисты Театра музыкальной комедии через музыку и театр расскажут о подвиге фронтовиков и тружеников тыла в годы войны.

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