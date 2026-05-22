На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

В период с 23 по 27 мая на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (КАД) из-за ремонтных работ будут временно ограничены полосы движения. По информации Федерального дорожного агентства "Северо-Запад", на 68-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с Пулковским шоссе, будут закрыты для проезда полоса безопасности, переходно-скоростная, первая и вторая полосы.

Эти меры связаны с ремонтом деформационного шва. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский уточнил, что движение по третьей и четвёртой полосам будет осуществляться с ограничением скорости до 50 км/ч.

Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены, согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация. Информация об ограничениях будет дублироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.