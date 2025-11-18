ента новостей

Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
СКА одержал победу над «Металлургом» со счетом 4:3
Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука
Мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Александр Сапожников»
Ладожский мост разведут для прохода теплоходов «А.Сапожников», «Сигулда» и «Скрунда»
Концерт-сказка "Хрустальный Щелкунчик"
Всероссийская выставка «Свидетели Великой Победы» в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
В Петербурге завершили ремонт проспекта Стачек
В Вооруженных силах России создан новый род войск — войска беспилотных систем
В Петербурге малые и средние предприятия получат субсидии
В Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
В Парголово задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
В Петербурге задержали угонщика каршерингового автомобиля
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров

В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Приморском районе завершился масштабный дорожный проект - отремонтировано более 14 км автомагистралей

В рамках дорожного строительного сезона 2025 года в Приморском районе Санкт-Петербурга было осуществлено значительное обновление дорожного покрытия, охватившее более 14 километров как проезжей части, так и тротуаров. Одним из самых заметных проектов этого месяца стал ремонт Гаккелевской улицы, на которой была уложена новая дорожная одежда. Работы проводились на двух участках: первый протянулся от Мебельной улицы до проспекта Оптиков, а второй – от Богатырского проспекта до Комендантской площади. Общая протяженность отремонтированных участков составила около 1,3 километра, и в результате было уложено 26 тысяч квадратных метров нового асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах. Кроме того, специалисты нанесли новую дорожную разметку и восстановили благоустройство, которое было нарушено в процессе ремонтных работ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность Гаккелевской улицы для Приморского района, отметив, что она соединяет такие ключевые точки, как Комендантская площадь и Богатырский проспект. Эта улица является важной артерией, по которой проходит значительный поток автомобилей, а также организованы маршруты общественного транспорта. Губернатор отметил, что работа по улучшению качества городской улично-дорожной сети ведется планомерно, и каждый отремонтированный участок вносит свой вклад в развитие города и повышение качества жизни его жителей.

Помимо Гаккелевской улицы, в Приморском районе были отремонтированы и другие участки дорог. В частности, это касается Дороги в Каменку, где работы проводились на участках от Выборгского до Суздальского шоссе, а также от Парашютной до Верхне-Каменской улицы. Общая длина отремонтированных участков составила более 5 километров, и на них было уложено свыше 22 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Стоит отметить, что один из участков – от Парашютной улицы до Суздальского шоссе – был отремонтирован еще в прошлом году, что подчеркивает последовательный подход к обновлению дорожной инфраструктуры.

В этом же дорожно-строительном сезоне завершился ремонт таких улиц, как Афанасьевская и Новоутинская. Общая площадь обновленного асфальтового покрытия на этих участках составила примерно 10 тысяч квадратных метров. Также были проведены работы на Торфяной дороге и Липовой аллее, где общая протяженность отремонтированных объектов составила около 2 километров.

Кроме того, дорожники привели в нормативное состояние Торжковскую улицу и участок Сердобольской улицы до Большого Сампсониевского проспекта. На этих участках было обновлено около 40 тысяч квадратных метров покрытия как на проезжей части, так и на тротуарах. Все эти работы направлены на улучшение качества дорожной инфраструктуры, что, в свою очередь, способствует повышению уровня комфорта для автомобилистов и пешеходов.

Ранее в этом году также завершился ремонт улицы Савушкина, где работы проводились на 4-километровом участке от набережной Чёрной речки до Планерной улицы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В результате на этом участке было уложено более 95 тысяч квадратных метров нового покрытия, что значительно улучшило условия для движения и повысило безопасность на дороге.

Таким образом, дорожный строительный сезон 2025 года в Приморском районе стал знаковым этапом в обновлении городской инфраструктуры, что положительно скажется на качестве жизни петербуржцев и позволит создать более комфортные условия для передвижения по городу.

