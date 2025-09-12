ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге завершен ремонт Каменноостровского проспекта

В Петербурге завершен ремонт Каменноостровского проспекта

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Завершен ремонт Каменноостровского проспекта — главной транспортной артерии Петроградского района

Закончены работы по обновлению Каменноостровского проспекта, ключевой транспортной магистрали Петроградского района Петербурга.

На протяжении более 3,5 километров, от Троицкого моста до набережной Большой Невки, дорожные службы заменили более 80 000 квадратных метров дорожного полотна.

В рамках проекта были выполнены следующие виды работ: ремонт колодезных люков, корректировка положения бортовых камней, удаление старого асфальтового покрытия методом фрезерования, укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также точечный ремонт тротуарных зон, нанесение новой дорожной разметки и восстановление элементов благоустройства.

Каменноостровский проспект является значимой транспортной артерией Санкт-Петербурга, обеспечивающей связь в пределах Петроградского района. Проспект служит маршрутом для многочисленных линий общественного транспорта, а также интенсивного потока личных автомобилей.

Непосредственно вдоль Каменноостровского проспекта расположены станции метрополитена «Горьковская» и «Петроградская», обеспечивающие доступность различных частей города.

