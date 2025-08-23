На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано проведение ремонтных работ на участке дороги протяженностью 2,5 километра, охватывающем территорию от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы.

В ходе работ планируется:

Произвести обновление дорожного полотна на площади, превышающей 50 тысяч квадратных метров.

Осуществить ремонт тротуарного покрытия, занимающего более 20 тысяч квадратных метров.

Нанести новую дорожную разметку в соответствии с современными стандартами безопасности.

Восстановить элементы благоустройства, нарушенные в процессе проведения ремонтных работ.

В период с 25 августа по 7 октября будет введено ограничение движения транспортных средств по проспекту Энергетиков на участке от Большой Пороховской улицы до дома 65, корпус 1 по Заневскому проспекту. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

На 2025 год в Адресную программу ремонта дорог включено значительное количество новых объектов, некоторые из которых будут отремонтированы при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».