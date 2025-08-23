ента новостей

11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
11:06
В Ленобласти задержали пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков
11:03
В Колпино задержали ранившего прохожую бутылкой во время конфликта
19:18
В Госдуме рассказали, как выявить поддельный бот в Telegram
15:58
Спортсмены из Петербурга отличились на чемпионате и первенстве России по триатлону в дисциплине «акватлон»
14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
14:03
В Невском районе за надругательство над женщиной в кинотеатре
12:45
Жительница Гатчины задержана за мошенничество с онлайн-покупками
12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
12:34
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя
12:18
В Петербурге задержали наркоплантатора с Коломяжского проспекта
11:51
Пенсионер с проспекта Маршала Казакова отдал мошенникам 7,5 млн рублей
11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
11:34
В Ленобласти задержали вымогателя, стрелявшего в свою жертву
11:04
В Красносельском районе подросток получил травмы уходя через окно от родительской опеки
10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
09:27
День Государственного флага Российской Федерации
17:30
В Петербурге пройдёт Фойловая неделя – серия экстремальных гонок на яхтах с подводными крыльями
17:08
Выставка «Великие русские географические открытия»
17:05
Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей
14:08
В центре Петербурга с 23 августа ограничат дорожное движение
14:04
На улице Цимбалина завершена реконструкция теплосети
14:02
Удивительные факты о парадах Великой войны можно узнать на новой выставке
13:44
В Петербурге завершился этап Континентальной лиги дзюдо среди женщин
13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
12:56
В Московском районе поймали мигранта, подозреваемого в попытке грабежа
12:26
В Петербурге задержали стрелков с Гороховой улице
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия

На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Красногвардейском районе Петербурга обновят проспект Энергетиков

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано проведение ремонтных работ на участке дороги протяженностью 2,5 километра, охватывающем территорию от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы.

В ходе работ планируется:

  • Произвести обновление дорожного полотна на площади, превышающей 50 тысяч квадратных метров.
  • Осуществить ремонт тротуарного покрытия, занимающего более 20 тысяч квадратных метров.
  • Нанести новую дорожную разметку в соответствии с современными стандартами безопасности.
  • Восстановить элементы благоустройства, нарушенные в процессе проведения ремонтных работ.

В период с 25 августа по 7 октября будет введено ограничение движения транспортных средств по проспекту Энергетиков на участке от Большой Пороховской улицы до дома 65, корпус 1 по Заневскому проспекту. Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

На 2025 год в Адресную программу ремонта дорог включено значительное количество новых объектов, некоторые из которых будут отремонтированы при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Красногвардейский район, ремонт дорог
