В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта

В Санкт-Петербурге началось масштабное обновление Невского проспекта, главной магистрали города. В текущем году запланировано обновление дорожного покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, включая Зеленый, Казанский и Аничков мосты. Подрядчик, АО «ВАД», осуществит замену более 70 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части протяженностью около 2,7 км.

Предыдущий ремонт Невского проспекта проводился семь лет назад, в 2018 году. С тех пор на дорожном покрытии образовались дефекты, включая колею, просадки, а также продольные и поперечные трещины. Эти повреждения вызваны высокой интенсивностью движения и особенностями конструкции, в частности, подъемами и спусками вблизи мостов.

В рамках работ 2025 года предусмотрено фрезерование старого асфальтового покрытия, ремонт люков колодцев, укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки.

Для участков с повышенной нагрузкой на дорожное полотно запланировано усиление дорожной конструкции с использованием стальной сетки, закрепленной в эмульсионно-минеральной смеси. Сетка будет размещена под двумя слоями асфальтобетона для эффективного армирования. Верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с применением полимерно-битумных вяжущих.

На данный момент завершены подготовительные работы к ремонту центральной магистрали города, включая обновление покрытия на Дворцовом проезде и ремонт трамвайных путей на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Основные работы на Невском проспекте запланированы в период с 13 по 27 августа. Работы будут проводиться поэтапно с перекрытием движения для обеспечения высоких темпов ремонта и минимизации неудобств для жителей и гостей города. Предусмотрен следующий график работ по участкам.