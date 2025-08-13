ента новостей

15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта

В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
t.me/krti_spb
В Санкт-Петербурге стартовало масштабное обновление Невского проспекта

В Санкт-Петербурге началось масштабное обновление Невского проспекта, главной магистрали города. В текущем году запланировано обновление дорожного покрытия на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, включая Зеленый, Казанский и Аничков мосты. Подрядчик, АО «ВАД», осуществит замену более 70 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части протяженностью около 2,7 км.

Предыдущий ремонт Невского проспекта проводился семь лет назад, в 2018 году. С тех пор на дорожном покрытии образовались дефекты, включая колею, просадки, а также продольные и поперечные трещины. Эти повреждения вызваны высокой интенсивностью движения и особенностями конструкции, в частности, подъемами и спусками вблизи мостов.

В рамках работ 2025 года предусмотрено фрезерование старого асфальтового покрытия, ремонт люков колодцев, укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия и нанесение дорожной разметки.

Для участков с повышенной нагрузкой на дорожное полотно запланировано усиление дорожной конструкции с использованием стальной сетки, закрепленной в эмульсионно-минеральной смеси. Сетка будет размещена под двумя слоями асфальтобетона для эффективного армирования. Верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с применением полимерно-битумных вяжущих.

На данный момент завершены подготовительные работы к ремонту центральной магистрали города, включая обновление покрытия на Дворцовом проезде и ремонт трамвайных путей на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Основные работы на Невском проспекте запланированы в период с 13 по 27 августа. Работы будут проводиться поэтапно с перекрытием движения для обеспечения высоких темпов ремонта и минимизации неудобств для жителей и гостей города. Предусмотрен следующий график работ по участкам.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

31-07-2018, 08:34
Второй этап
15-04-2023, 16:04
Дороги на набережных Петербурга отремонтируют благодаря нацпроекту
5-05-2023, 13:49
Дорожные службы Петербурга приступают к ремонту Арсенальной и Пироговской набережных
14-06-2019, 12:16
Ремонт дорожного покрытия на Кушелевской дороге
20-09-2024, 13:00
Съезд с ЗСД на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют
12-09-2017, 19:52
Ограничение движения на Невском Проспекте

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх