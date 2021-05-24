Сегодня с 09:18 движение поездов петербургского метрополитена останавливалось на 4-й линии. На станции метро «Лиговский проспект» юный пассажир упал на рельсы. Движение по Линии №4 осуществлялось только на участке «Улица Дыбенко» - «Площадь Александра Невского». На участке «Площадь Александра Невского» - «Спасская» движения не было.
В настоящее время 16-летний подросток извлечен с путей, движение поездов восстановлено.
Пассажир госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
В петербургском метро подросток упал на рельсы
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Опубликовал: Fedorov
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На станции метро «Лиговский проспект» пассажир упал на рельсы.
Сегодня с 09:18 движение поездов петербургского метрополитена останавливалось на 4-й линии. На станции метро «Лиговский проспект» юный пассажир упал на рельсы. Движение по Линии №4 осуществлялось только на участке «Улица Дыбенко» - «Площадь Александра Невского». На участке «Площадь Александра Невского» - «Спасская» движения не было.
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