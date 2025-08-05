В Ленобласти разводку моста через Свирь перенесли

Ввиду задержки прибытия судов к установленному графику разведения моста через реку Свирь, произведена корректировка сроков. Разведение моста состоится 6 августа в интервале между 12 часами 50 минутами и 15 часами 00 минутами.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», обращает внимание участников дорожного движения на необходимость учитывать данное изменение при планировании маршрутов. Рекомендуется принять во внимание новую информацию во избежание задержек и корректировки логистики передвижения.