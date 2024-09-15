Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили

Ранее сообщалось, что 16 сентября 2024 года будет производиться разводка моста через реку Свирь и в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта для прохода вниз по реке теплохода «Александра ЭОЛ-12» с максимальным высотным габаритом 18,5 метров.

«В связи с задержкой подхода судна из-за его технической неисправности, разводка моста через Свирь, запланированная на 16 сентября в период с 12:50 до 15:00 отменяется. О новой дате и времени разводки будет сообщено дополнительно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо Запад» Илья Пузыревский.