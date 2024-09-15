ента новостей

15:30
В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»
15:27
Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили
13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
12:40
В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели
12:31
В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков
12:26
В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину
12:18
На Искровском проспекте женщина ограбила подростка
23:26
Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»
19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
17:37
Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21
14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
14:36
Новый год будет поскромнее
14:28
В Приморском районе молодой человек на электросамокате сбил 6-летнего мальчика
14:06
МФЦ и «Зенит» проводят совместную акцию
13:03
В ДТП на набережной Обводного канала пострадал 10-летний пассажир «Тойоты»
12:54
На проспекте Культуры иномарка сбила 9-летнего мальчика на электросамокате
12:47
На Болотной улице иномарка сбила 4-летнего мальчика
12:39
В Ленобласти поймали злоумышленника, укравшего ружья из сефа частного дома
12:26
В Петербурге женщина повредила посетителя питейного заведения на Английском проспекте
11:03
Семен Слепаков* не хочет быть иноагентом
10:11
Сколько тратят на продукты?
09:31
Выставка живописных работ Мгера Чатиняна
23:44
Удар «Молотом» по «СКА-Неве» – 1:5 в Перми после трёх побед подряд команды Николая Воеводина на старте нового сезона ВХЛ
19:55
«Динамо-ЛО» проиграло столичному «Динамо» со счётом 1–3 во 2-м туре мужской волейбольной Суперлиги
19:13
Баскетбольный «Зенит» с разницей в 3 очка обыграл турецкий «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ
13:16
В Петро-Славянке водитель иномарки пострадал въехав в уборочный автомобиль
13:09
В Ленобласти в ДТП на трассе «Анташи-Ропша-Красное Село» погиб пассажир мопеда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили

Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили

0
12
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Разводку моста через Свирь отменили в связи с задержкой подхода судна из-за его технической неисправности

Ранее сообщалось, что 16 сентября 2024 года будет производиться разводка моста через реку Свирь и в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта для прохода вниз по реке теплохода «Александра ЭОЛ-12» с максимальным высотным габаритом 18,5 метров.

«В связи с задержкой подхода судна из-за его технической неисправности, разводка моста через Свирь, запланированная на 16 сентября в период с 12:50 до 15:00 отменяется. О новой дате и времени разводки будет сообщено дополнительно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо Запад» Илья Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-09-2021, 13:16
Разводку моста через Свирь перенесли на сутки
13-09-2024, 11:57
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Александра ЭОЛ-12»
30-05-2023, 12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
5-06-2024, 12:02
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Баскунчакский»
6-09-2024, 12:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка»
27-10-2023, 10:52
Мост через Свирь будет разведен для прохода вниз по реке теплохода

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
135
Вчера, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
132
Вчера, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
0
131
Вчера, 14:28
В Приморском районе молодой человек на электросамокате сбил 6-летнего мальчика
Наверх