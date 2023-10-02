ента новостей

20:33
В петербургском хоккейном дерби «СКА-Нева» удалось победить «Динамо» со счётом 5:3
19:12
Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям
19:09
На Рубинштейна открыли мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу
17:22
В Петербурге после капитального ремонта состоялось открытие и малое освящение храма Святого Георгия
17:10
В Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Мой Герой СВО 47»
14:12
Благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершено
13:50
Депутаты ЗакС Петербурга доработают обращение к министру здравоохранения РФ с просьбой ограничить реализацию бутирата
11:00
В центре Петербурга житель Хакасии во время ссоры ударилоппонента ножом
10:53
На севере Петербурга мгрант нанес смертельный удар сожительнице
10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
10:37
На севере Петербурга задержали находящегося в международном розыске
10:32
В Ленобласти 10-летний мальчик получил тяжелые ожоги от взрыва канистры с бензином
10:28
В Ленобласти 47-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь
09:39
На Госуслугах запустили раздел для людей с инвалидностью
09:21
Выставка живописных работ Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
22:44
В Царском Селе начался женский Суперфинал чемпионата России по шахматам: по итогам 1-го тура лидируют четверо – Бивол, Гарифуллина, Кованова и Шухман
22:07
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков проиграл Екатерине Лагно в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин
21:36
«Ленинградец» обыграл в гостях «Торпедо» – 3:2 и покинул зону вылета в таблице ФНЛ, победный гол забил Андрей Яковлев
15:55
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов принял участие в открытии шахматного Суперфинала в Царском Селе
15:08
Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября
11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
11:53
На стройплощадке в Мурино произошла массовая драка
11:29
Житель деревни Гостилицы вложил в мошенников 6 млн рублей
11:26
В Ленобласти задержали мужчину пытавшегося сжечь сожительницу
11:23
В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина
01:30
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман проиграла другой россиянке Галине Михеевой в 9-м туре чемпионата мира среди юниоров в Мехико, а Савва Ветохин идёт на 51-м месте
21:51
Сенсация со знаком «минус»: впервые в истории клуба «Зенит» проиграл «Оренбургу», счёт – 1:3
12:05
В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
12:02
В Светогорске конфликт в Интернете закончился стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям

Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка моста через реку Свирь расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Лодейнопольский район Ленинградской области) запланированная на 1 и 2 октября 2023 года перенесена по погодным условиям.

 «В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки Лодейнопольского моста. В связи, с чем разводка моста перенесена на 3 октября в период с 13:00 до 15:00» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вниз по реке пройдёт барже-буксирный состав «Гаур» и «ВЭШ - 31030» с максимальным высотным габаритом 24 метра.

Разводка моста будет производиться представителями ОАО «РЖД» по согласованию со Свирским районом гидросооружений и судоходства.

«В связи с разводкой моста через реку Свирь будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 “Кола”» - добавил Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-10-2022, 13:54
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
27-10-2022, 12:14
Разводку Ладожского моста перенесли из-за погодных условий
18-10-2022, 15:11
Разводку Ладожского моста снова перенесли
30-05-2023, 12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
13-09-2022, 10:49
Разводка Ладожского моста перенесена по просьбе судовладельца
11-11-2021, 19:29
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям

Происшествия на дорогах

0
114
Сегодня, 10:45
В Ломоносове 14-летний подросток на мопеде влетел в припаркованную иномарку
0
193
Вчера, 11:59
В Подпорожье «УАЗ Патриот» насмерть сбил женщину на обочине
0
152
Вчера, 11:55
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет, водитель погиб
0
173
Вчера, 11:23
В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина
Наверх