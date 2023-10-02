Разводку Лодейнопольского моста перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что разводка моста через реку Свирь расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Лодейнопольский район Ленинградской области) запланированная на 1 и 2 октября 2023 года перенесена по погодным условиям.
Вниз по реке пройдёт барже-буксирный состав «Гаур» и «ВЭШ - 31030» с максимальным высотным габаритом 24 метра.
Разводка моста будет производиться представителями ОАО «РЖД» по согласованию со Свирским районом гидросооружений и судоходства.
Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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