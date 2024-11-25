Разводку моста через Свирь перенесли по погодным условиям

«В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки Лодейнопольского моста. В связи, с чем разводка моста перенесена на 26 ноября в период с 13:00 до 15:00. Просим участников дорожного движения учесть данную информацию при планировании маршрутов следования» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.