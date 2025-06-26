Мост через Свирь разведут для прохода по реке барже-буксирного состава

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», двадцать седьмого июня 2025 года на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, будет введено полное ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Перекрытие трассы связано с необходимостью проведения разводки моста через реку Свирь, находящегося на 236-м километре указанной автодороги, в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Данная процедура будет осуществляться сотрудниками ОАО «РЖД» для обеспечения прохода барже-буксирного состава, включающего суда «А. Лагутин», «ВЭШ 91006» и «ВЭШ 91007». Максимальная высота проводимого состава составляет 17 метров.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, движение будет полностью остановлено в период с 12:50 до 15:00. Это время необходимо для безопасного прохождения барж под мостом.

Следует отметить, что указанный мост является совмещённым и используется как для автомобильного, так и для железнодорожного сообщения. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к водителям с просьбой принять во внимание данную информацию при планировании своих поездок.