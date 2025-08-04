Власти Петербурга пересмотрят критерии «студенческой семьи»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице инициирован пересмотр определения «студенческой семьи», используемого в нормативных актах города. Целью данной инициативы является уточнение критериев, по которым молодые семьи, где оба супруга или один родитель являются студентами, могут претендовать на получение социальной поддержки.

Предполагается, что обновленное определение позволит более адресно оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. В настоящее время действующие нормы могут быть недостаточно четкими, что приводит к неоднозначной трактовке и сложностям в процессе оформления льгот. По новому определению, к «студенческой семье» не относятся лица, которые не находятся в официальном браке. Также возраст родителей не должен превышать 35 лет.