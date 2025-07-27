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В Петербурге в День ВМФ к монументу Медный всадник и к памятнику адмиралу Ушакову возложили живые цветы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В День ВМФ к монументу Медный всадник на Сенатской площади Петербурга возложены живые цветы

Сегодня, 27 июля, в знаменательный для России День Военно-Морского Флота, Санкт-Петербург окутался атмосферой глубокого уважения и памяти к создателям могущества российского флота. В центре событий оказалась Сенатская площадь, где к подножию величественного монумента "Медный всадник" – символа Санкт-Петербурга, основателя российского флота Петра I – были возложены пышные букеты свежих цветов. Это трогательное действо стало ярким проявлением памяти и почтения к великому императору, заложившему основу морской мощи России.

Церемония возложения цветов собрала почетных гостей, представляющих широкий спектр влиятельных организаций и институтов. Среди них – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чье присутствие подчеркнуло важность события для города; заместитель Полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский, подчеркивая федеральную значимость этого дня; а также Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, Герой России, адмирал Александр Моисеев, чье участие стало особо важным знаком признания заслуг Петра I перед российским флотом.

На площади присутствовали представители командования ВМФ и Ленинградского военного округа, чьи мундиры добавляли торжественности моменту; депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, символизирующие поддержку со стороны законодательной власти; ветераны Военно-Морского Флота – хранители истории и традиций российского флота, чье присутствие придавало церемонии особую значимость; а также молодое поколение будущих защитников Родины – кадеты Кронштадтского военного-морского корпуса, которые наглядно продемонстрировали преемственность поколений. Вся эта многочисленная группа людей, объединенных почтением к истории и военному наследию страны, создавала поистине впечатляющую картину единства и памяти.

Торжественный ритуал не ограничился возложением цветов к "Медному всаднику". Цветов также удостоился памятник адмиралу Фёдору Ушакову, расположенный у Центрального Военно-Морского музея. Этот памятник, открытый в прошлом году в День ВМФ Президентом России, является еще одним символом великого прошлого российского флота и подчеркивает важность сохранения памяти об выдающихся фигурах российской морской истории. Прохождение роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной стало завершающим аккордом церемонии, демонстрирующим мощь и славу Военно-Морского Флота Российской Федерации. Вся эта организованная и внимательно спланированная церемония еще раз продемонстрировала уважение и признание исторического значения российского флота и вклада в его создание великого Петра I.

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