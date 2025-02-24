Торжественная церемония, посвящённая 280-летию со дня рождения великого русского флотоводца адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, прошла на площади Труда в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие видные представители городской и государственной власти, духовенства и общественных организаций. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Александр Моисеев возглавили делегацию, возложив цветы к памятнику непобедимого адмирала. Знаменательность события подчеркивала присутствие епископа Кронштадтского Вениамина, викария Санкт-Петербургской епархии и наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, который совершил заупокойный молебен. Молебен, проведённый в соответствии с православными канонами, сопровождался пением церковного хора и молитвами за упокой души адмирала и за благополучие российского флота.

Выступление губернатора Александра Беглова было эмоциональным и содержательным. Он подчеркнул не только выдающиеся военные таланты Ушакова, его непобедимость в морских сражениях (ни одно сражение не было проиграно, ни один корабль не потерян, ни один матрос не попал в плен – это уникальное достижение в истории военного дела), но и его значимость для России. Беглов напомнил о том, что благодаря победам Ушакова, а также блестящим военным кампаниям Суворова и Потёмкина, Россия существенно расширила свои границы, присоединив Северное Причерноморье. Он особо акцентировал внимание на важности этой исторической победы в контексте нынешней ситуации, отметив, что эти земли включают в себя город-побратим Санкт-Петербурга – Мариуполь, где сегодня российские военнослужащие ведут активные боевые действия, защищая национальные интересы России. Беглов выразил глубокое уважение к мужеству и самоотверженности современных защитников Родины, сравнивая их с героизмом адмирала Ушакова.

Церемония собрала внушительное количество участников. Помимо представителей власти и духовенства, на площади Труда присутствовали члены Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ – люди, непосредственно знающие и чтящие традиции русского флота. Студенты морских учебных заведений Санкт-Петербурга, будущие офицеры российского флота, также присутствовали на церемонии, что символически связывает прошлое, настоящее и будущее российского военно-морского флота. Руководство Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, ответственное за стратегическое планирование и развитие морской индустрии города, также отдало дань памяти великому флотоводцу.

Губернатор Беглов особо выделил связь Фёдора Ушакова с Санкт-Петербургом. Он напомнил, что будущий адмирал блестяще окончил Морской кадетский корпус в 1766 году, получив прекрасное образование и заложив основу своей дальнейшей блестящей карьеры. Это подчеркивает роль Санкт-Петербурга как колыбели российского флота и места, где формировались многие выдающиеся флотоводцы. Беглов также упомянул о канонизации адмирала Ушакова Русской православной церковью в 2001 году как праведного воина Феодора Ушакова, что ещё раз подчёркивает его исключительные моральные качества и духовную силу. Губернатор отметил ежегодную традицию доставки мощей святого Феодора Ушакова в Кронштадт ко Дню Военно-Морского флота, называя это событие символом высокой духовной силы российских моряков и глубокой веры в силу и защиту святого покровителя флота.