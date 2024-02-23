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В Петербурге к обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложили цветы в честь Дня защитника Отечества

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43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский возложил цветы к обелиску «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания. 

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский возложил цветы к обелиску «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания. В церемонии, посвященной Дню защитника Отечества, также приняли участие Губернатор Александр Беглов, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Сергей Рюмшин, депутаты ЗС СПб и Государственной Думы РФ, представители органов исполнительной власти города, командования Военно-Морского флота, ветеранских организаций.

После возложения была объявлена минута молчания в память о павших воинах — защитниках Родины.

Источник: ЗАКС
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