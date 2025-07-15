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Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
18 июля «Открытый город» приглашает всех неравнодушных на волонтерскую акцию в Кронштадтское Доковое Адмиралтейство

18 июля "Открытый город" организует волонтерскую акцию в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе, приглашая всех, кто ценит историю и культурное наследие. Волонтеры примут участие в деятельности на открытом воздухе, а также посетят тематическую экскурсию по территории этого охраняемого государством памятника.

Доковое Адмиралтейство возникло по указу Екатерины II после пожара 1783 года, произошедшего в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. В течение нескольких десятилетий в Кронштадте был возведен уникальный архитектурный комплекс, включающий канатный завод и здание Офицерских артиллерийских классов. В создании проекта участвовали такие выдающиеся архитекторы, как Ветошников, Баженов, Захаров и Риглер. В настоящее время это один из наиболее хорошо сохранившихся памятников военно-морской истории.

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