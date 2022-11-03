Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 5 ноября 2022 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:50 до 12:50 для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Стрим» + «Капитан Александров» + «ОТА-990» с максимальным высотным габаритом 25,1 метра, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводке моста, то его разведут 6 ноября в это же время» - добавил Пузыревский.