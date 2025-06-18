В течение двух часов полностью перекроют трассу Р-21 «Кола»

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на автотрассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией, 19 июня 2025 года будет введено полное ограничение движения для всех видов автотранспорта на протяжении двух часов.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, с 12:50 до 15:00 запланирована разводка моста через реку Свирь, находящегося на 236-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Эта мера необходима для обеспечения прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Борис Сафонов», «ВЭШ 91005» и «ВЭШ 91008», максимальная высота которого достигает 17 метров. Разводку моста будут осуществлять специалисты ОАО «РЖД». В указанный период движение автомобильного транспорта будет полностью приостановлено.

Следует отметить, что данный мостовой переход является совмещенным и предназначен для одновременного использования как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует водителям учитывать эту информацию при планировании своих поездок и маршрутов.