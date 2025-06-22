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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти вспоминают день начала Великой Отечественной

В Ленобласти вспоминают день начала Великой Отечественной

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Во всех районах Ленобласти в День памяти и скорби проходят мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня – день, выжженный в памяти миллионов, день, когда началась Великая Отечественная война, бесконечная череда боли и потерь, которая навсегда изменила судьбу нашей страны и миллионов её граждан. 84 года минуло с того ужасного утра, и Ленинградская область, как и вся Россия, отмечает День памяти и скорби, погружаясь в глубокое осмысление подвига тех, кто сражался за свободу и независимость Родины. По всей области, от небольших уютных музеев до центральных площадей крупных городов, у монументальных памятников и мемориалов, проходят памятные мероприятия, пропитанные глубоким уважением к памяти павших и живой благодарностью ветеранам.

Сотни, а точнее, тысячи мерцающих свечей – символы памяти о каждом погибшем – образуют волнующие огненные реки на площадях и у мемориалов. Мягкий свет свечей создает атмосферу глубокого почтения, гармонично переплетаясь с звуками классической музыки, полной печали и надежды. В воздухе витает тишина, прерываемая лишь шепотом читаемых стихов – слов, выражающих бесконечную скорбь и память. Живые истории, рассказанные участниками мероприятий, дополняют звуковое полотно, рисуя живые картины героизма и выносливости простого советского народа. Эти истории, переданные из уст в уста, становятся живым напоминанием о страшных днях войны, о неимоверных лишениях и беспримерном мужестве.

Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, в своем обращении к землякам выразил глубокое почтение и безграничную благодарность всем, кто внес свой вклад в Великую Победу: ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Его слова, простые и искренние, несут в себе богатый смысл, подчеркивая важность памяти о миллионах погибших и несокрушимый дух народа, который преодолел все испытания войны. Он особо отметил важность понимания уроков истории, особенно в современном мире, где опять встал вопрос о борьбе с нацизмом. Дрозденко выразил слова поддержки бойцам, участвующим в специальной военной операции, подчеркивая связь поколений и продолжение славных традиций защиты Родины. Его обращение завершилось торжественным и трогательным воззванием "Вечная слава защитникам Родины, всем, кто подарил нам свободу и мир! Вечная память погибшим!".

В Зайцево, у Мемориального комплекса, тысячи свечей зажглись в ночном небе, создавая завораживающее зрелище. Каждая свеча – символ памяти о безвинно погибших мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами варварской войны. Эта монументальная инсталляция окутывает всех присутствующих атмосферой глубокого уважения и почтения. Аналогичные акции «Свеча памяти» проходили и в других местах области.

В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» прошла минута молчания – момент всеобщего единения в скорби. Акция не ограничивалась лишь минутой молчания. Активисты создали на площади завораживающую огненную картину из свечей, а также подготовили театрализованную программу «Письма памяти». Эта программа представляла собой глубоко трогательное и эмоциональное погружение в реальные истории советских людей, отражающие их героизм, трудности и надежду на Победу. Каждое письмо, каждая история приближала зрителей к жизненным реалиям войны, позволяя почувствовать величие подвига и неизмеримую цену мировой свободы.

Ветераны объединения «Боевое братство» в знак глубокого почтения и памяти передали музею 80-метровую ленту ленинградской Победы, на которой выгравированы более пяти с половиной тысяч имен защитников Ленинграда. Это грандиозное произведение является символом несокрушимого духа ленинградцев, их мужества и несгибаемой волю к победе. Каждое имя – это история жизни, история героизма и жертвенности, история человека, который внес свой бесценный вклад в освобождение нашей Родины. Эта лента станет ценнейшим экспонатом музея, напоминая посетителям о трагической истории и величных подвигах защитников Ленинграда. День памяти и скорби – это не просто дата в календаре, это день памяти и осмысления, день почитания подвига народа, который стоял на защите своей Родины, день объединения всех, кто ценит мир и свободу.

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