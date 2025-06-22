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На Дворцовой площади прошла акция «Свеча Памяти»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В ночь с 21 на 22 июня на Дворцовой площади прошла акция «Свеча Памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.

Тихая, прохладная ночь с 21 на 22 июня окутала Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, превратив её в место скорби и памяти. Здесь, под покровом темноты, мерцали сотни свечей, образуя величественный, скорбный символ – акцию «Свеча Памяти», посвященную Дню памяти и скорби, началу Великой Отечественной войны. Организованная Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы», эта акция, словно эстафета памяти, прошла по всей необъятной территории России, объединив миллионы сердец в едином порыве почтения к погибшим и благодарности выжившим. В Северной столице, на исторически значимой Дворцовой площади, дань уважения павшим героям отдали не только простые петербуржцы, но и видные представители власти и общества.

Среди собравшихся выделялись значимые фигуры. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, временный исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-политической работе Виталий Янковец, Герой Российской Федерации и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов – каждый из них своим присутствием подчеркнул важность момента, важность сохранения памяти о трагических событиях 1941 года. К ним присоединились первый заместитель председателя Совета Муниципальных образований Андрей Жабрев, а также Георгий Кантария – внучатый племянник легендарного Мелитона Кантария, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Его присутствие стало символичным мостом, соединяющим поколения и передающим эстафету памяти через годы и десятилетия. Среди почтенных гостей присутствовал историк и философ Андрей Вассоевич, чье знание и опыт обогащали атмосферу глубокого осмысления исторических событий.

К ним присоединились молодые представители петербургского отделения «Движения Первых», члены клуба «Дзержинец», студенты, школьники – будущее России, пришедшие, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за их мирное небо. Они, словно живое воплощение надежды, несли свечи, стараясь своим участием передать чувство благодарности и уважения старшему поколению, понять и прочувствовать величие подвига предков. Атмосфера была пронизана глубоким чувством скорби и единения, тишина нарушалась лишь шелестом ветра и мерцанием свечей, отражающихся в мокром от росы асфальте.

Губернатор Александр Беглов, обращаясь к собравшимся, высказал слова глубокой благодарности и скорби. Его слова, простые и проникновенные, несли в себе всю тяжесть исторической памяти. «Сегодня мы снова зажигаем свечи. Акция – это наша память о всех согражданах, жизни которых унесла война. Это наш знак благодарности всем, кто сражался за Родину и отдал жизнь ради будущего страны», – сказал он, голос его был полон чувства ответственности перед историей. Он напомнил о страшной дате 22 июня 1941 года – о дне, когда началась война, самая страшная в истории нашей страны.

Он подчеркнул, что вера в Победу не покидала советских людей ни на один день. «Верили пограничники, первыми принявшие удар врага. Верили все, кто шёл в военкоматы, чтобы защищать Родину. Верили все, кто стоял у станков», – его слова вызывали у собравшихся чувство гордости за своих предков. Он связал неугасимый огонёк свечей с единством народа: «Пока горит Свеча Памяти – мы едины, а значит мы непобедимы». Эта фраза звучала как мощное утверждение, подчеркивая неразрывную связь поколений, наследственность мужества и готовность отстаивать свою Родину.

Особые слова благодарности Александр Беглов адресовал наследникам героев Великой Отечественной войны, которые продолжают дело своих предков, участвуя в специальной военной операции, и молодому поколению, пришедшему на акцию. Это было признанием важности преемственности поколений, передачи памяти и патриотизма от отцов к детям. Каждая зажженная свеча на Дворцовой площади стала символом этого непрерывного потока памяти, исторической ответственности и бессмертного подвига народа, отстоявшего свою Родину в самое трудное время. Мерцание свечей казалось отражением миллионов вспоминая лица погибших героев, постоянным напоминанием о цене мире и важности хранения памяти о тех кто отдал жизни за будущее страны.

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