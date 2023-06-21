В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

В День памяти и скорби Ленинградская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания».

22 июня в 12.15 по московскому времени на всей территории России прервется вещание радио, телевидения и кабельных каналов, приостановится работа предприятий, где позволяет технологический цикл, остановится общественный транспорт.

Жителей Ленинградской области приглашают присоединиться к акции в память о героях Великой Отечественной войны, почтить минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за мир и свободу.

«В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания. Для Ленинградской области, где Великая Отечественная война длилась дольше всего, почтить память наших героев, участников Ленинградской битвы, жертв блокадного Ленинграда и немецко-фашисткой оккупации, это святая обязанность. Время акции выбрано не случайно: 12.15 по московскому времени — это время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В этом году памятные мероприятия посвящены 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.