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Питерец.ру » Общество » В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

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27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В День памяти и скорби Ленинградская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

В День памяти и скорби Ленинградская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания».

22 июня в 12.15 по московскому времени на всей территории России прервется вещание радио, телевидения и кабельных каналов, приостановится работа предприятий, где позволяет технологический цикл, остановится общественный транспорт. 

Жителей Ленинградской области приглашают присоединиться к акции в память о героях Великой Отечественной войны, почтить минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за мир и свободу.

«В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания. Для Ленинградской области, где Великая Отечественная война длилась дольше всего, почтить память наших героев, участников Ленинградской битвы, жертв блокадного Ленинграда и немецко-фашисткой оккупации, это святая обязанность. Время акции выбрано не случайно: 12.15 по московскому времени — это время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

В этом году памятные мероприятия посвящены 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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