Киберпопытки взлома ЕГЭ: был безуспешный эксперимент

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб была осуществлена попытка сдачи ЕГЭ с помощью умных очков – устройства, в которое вмонтирована камера. Но, несмотря на использование передовых методов и инструментов, попытка несанкционированного доступа к экзаменационным материалам не увенчались успехом. Нарушение было выявлено, а нарушительница лишилась права пересдачи в этом учебного году.

Специалисты по кибербезопасности и образовательные эксперты подчеркивают, что система ЕГЭ обладает высоким уровнем защиты от внешних вмешательств. Для предотвращения подобных инцидентов организаторы экзаменов постоянно совершенствуют систему защиты, используя последние достижения в области информационной безопасности. Это включает в себя как технические средства, так и организационные меры, направленные на обеспечение честности и прозрачности проведения ЕГЭ.

Образовательные учреждения и контролирующие органы продолжают работать над повышением надежности системы, чтобы гарантировать равные условия для всех участников экзаменационного процесса. Поэтому попытки обмана экзаменаторов бесполезны.